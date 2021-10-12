فيديو.. السيسى: نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حديثه لتجميع فيشجراد قائلا: "أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل"، منوهًا بأن تفهم الأصدقاء فى تجمع فيشجراد لما يحدث فى مصر هو مهم ولكنه لا يكفى، معلقًا: "يهمنى الأصدقاء الأوروبيين يكونوا متفهمين ما يحدث فى مصر".





وأضاف السيسى، فى كلمته أمام تجمع فيشجراد، اليوم الثلاثاء: "نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، مش محتاجين أبدا حد يقول لنا معايير حقوق الإنسان فيها تجاوز". وأوضح أنه مسؤول عن 100 مليون مواطن والحفاظ عليهم وهو أمر ليس باليسير، مضيفًا: "65% منهم شباب عايز يعيش وعنده أمل". وقدم الشكر لتجمع فيشجراد على مواقفه الداعمة لمصر فى جميع المجالات، متابعًا: "بطلب منكم المزيد".

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