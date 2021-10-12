خطة النواب توافق على اتفاق تحقيق المشاريع ذات الأولوية بين مصر وفرنسا

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة فى تحقيق المشاريع ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2021.





وقال الوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون غرب أوربا بوزارة الخارجية، إن جملة الاتفاقية قرض بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التى تم الاتفاق عليها حتى الآن 1.7 مليار يورو، ك والفائدة من زيرو حتى 7,%.

وأشار عبد العظيم، إلى أن مدة القرض للمشروع تصل حتى 30 سنة منها 15 سنة سماح.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه وافق على الاتفاقية لشروطها الجيد، ولكن يؤكد على ضرورة الاستفادة من الاتفاقية، قائلا: "عند دراستنا للقروض والمنح التى تم إبرامها والحصول عليها سابقا مع وزارات التعاون الدولى والتخطيط والمالية خلال الفصل التشريعى الأول، ودور الانعقاد السابق، وجدنا أن هناك العشرات من القروض التى تم الحصول عليها ولم يتم الاستفادة منها أو استخدامها، مما حمل الدولة بعمولة ارتباط عدم الاستخدام وبعض الأعباء الأخرى نتيجة عدم وجود دراسات جدوى جيدة، وكذلك بعض المعوقات الإدارية الأخرى، فضلا عن عدم الاستفادة من العديد من المنح التى تكلفتها صفر ولا تحمل الدولة أى أعباء".

وأضاف سالم: "لولا توجيهات القيادة السياسية الواضحة بإنشاء لجنة للقروض برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية لوزيرة التخطيط، ودور اللجنة الهام حاليا فى دراسة ومراجعة طلبات القروض والتى تقدم إليهم من الوزارات والهيئات المختلفة وعدم الموافقة على القرض إلا إذا كانت هناك جدوى منه وجاهزية لاستخدامه، لكنا وصلنا لأوضاع غير جيدة، وقد حذرنا كثيرا بالتقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عن الحسابات الختامية للدولة بضرورة الاستفادة القصوى من المنح والقروض حتى لا نحمل الدولة المصرية والشعب المصرى بأعباء لا يستفاد منها، ومحاسبة أى مسئول حملنا بأعباء قروض لم يتم الاستفادة منها".