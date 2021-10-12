إنفوجراف.. أبرز تصريحات الرئيس فى قمة فيشجراد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس إن الهجرة غير الشرعية كعنوان تعكس شكلا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة فى منطقتنا ولكن من منظور مختلف ليس التعبير عن الرأى والممارسة السياسية، فهناك حقوق كثيرة لم تتوفر بعد فى منطقتنا. كما تحدث الرئيس عن المبادرات التى أطلقها فى مصر لتحسين أوضاع المصريين المعيشية أبرزها مبادرة حياة كريمة.

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