هيئة المجتمعات: إنشاء جهاز تنمية «مدينة السويس الجديدة»

جدة - نرمين السيد - وسيكون الجهاز الجديد مسئول عن تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (316) لسنة 2021 بتخصيص (65494.38 فدان) تقريباً، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز الذى قمة وظائفه من الدرجة الممتازة، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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