إنفوجراف.. أهداف وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية

جدة - نرمين السيد - أصدر محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، وتضم فى عضويتها عدد من قيادات الوزارة.





ويتناول الإنفوجراف التالى أهداف وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية:- يذكر أن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا فى عام 2018 بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة، كما تم تعميم الوحدة على جميع المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، وتم تجهيزها وتعيين مسؤول ومعاونيين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات فى مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب فى هذا المجال.

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