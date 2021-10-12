فيديو.. السيسى: مصر دولة تسعى بإصرار وبعزيمة قوية نحو التقدم والتحضر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر دولة تسعى بإصرار وبعزيمة قوية نحو التقدم والتحضر فى جميع المجالات، لافتًا إلى أن الجهد الذى بذل فى مصر خلال الـ7 سنوات الماضية هو خير دليل على ذلك لتوفر حياة كريمة للمواطنين.





وأضاف السيسى، فى كلمته أمام تجمع فيشجراد، اليوم الثلاثاء، أن مصر أطلقت مبادرة لتحسين حياة 60 مليون إنسان فى الريف المصرى بكل ما تعنيه الكلمة، لتغيير حياة المواطنين فى 3 سنوات. وتابع: "المبادرة تستهدف جميع المجالات مثل التعليم والصحة والصرف الصحى ومحطات المعالجة والطرق ومياه الرى".

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