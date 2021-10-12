بعد تداول الصورة.. ضبط بائعة متجولة عرضت ملابس نسائية داخل عربات المترو

كشفت التحريات الأمنية ملابسات صورة تم تداولها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن عرض بعض الملابس النسائية معلقة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات . بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها بائعة متجولة، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وذلك حال تواجدها بإحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزتها حقيبة بداخلها الملابس المشار إليها لبيعها والتربح منها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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