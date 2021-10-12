بحضور وزير القوي العاملة طاقة الشيوخ تبدأ مناقشة قانون العمل الجديد 

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة قانون العمل الجديد بطاقة النواب

لجان مجلس الشيوخ

وتشترك عده لجان نوعية من مجلس الشيوخ الاجتماع الذي يعقد فى قاعة اللواء سامح سيف اليزل بمجلس الشيوخ، بحضور النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب عبدالله عصر.

هذا واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أمس بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية (رئيس البرلمان الكوري) والوفد المرافق له وبحضور السفير الكوري بالقاهرة جين روك هونج.

وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، فيما أكد المستشار عبد الرازق ترحيبه بالوفد البرلماني الكوري مؤكداً اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وكوريا معرباً عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيداً من التطور في مختلف مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي والسياحى.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان الكوري عن سعادته بزيارة مصر والحفاوة التي قوبل بها الوفد البرلماني مشيداًَ بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات ومعرباَ عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

و فى نهاية اللقاء قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باهداء درع مجلس الشيوخ لرئيس البرلمان الكورى تكريما له معربا عن تطلعه فى المزيد من هذة الزيارات البناء هكما قام رئيس البرلمان الكورى بتقديم هدية لرئيس المجلس تقديرا له .