«أنا خاطفة الكون بجمالي»..منة عرفة تروج لأغنيتها الجديدة والجمهور: «دا اللي ناقص»

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شوقت الفنانة الشابة منة عرفة لأغنيتها الجديدة التي من المقرر طرحها قريبا على طريقة المهرجانات الشعبية والتي حملت كلماتها بعض من التفاخر بالذات وحب النفس الأمر الذي عرض عرفة للإنتقادات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية منة عرفة الجديدة

أغنية منة عرفة الجديدة

نشرت منة عرفة مقطع فيديو للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، جاء كلماتها على النحو الأتي: “قمراية جيلي بحالة أنا خاطفة الكون بجمالي، اللي دا عايز يوصلي سوري أنا أبعد من خياله، أنا وحش الكون والقارة، أنا زي أجانب برا عارفاكي متغاظة يا صفرا أكمني أحسن منك 100 مرة".

الجمهور ينتقد منة عرفة بسبب أغنيتها الجديدة

وبعدما نشرت منة عرفة العمل بدقائق انهالت عليها التعليقات السلبية من قبل الجمهور الذي لم يروا ميزة لها في تقديم الأغاني الشعبية اذ قالو: “هي كانت ناقصة هبلك الصراحة، أهو دا اللي ناقص، كلها بقت بتغني، صوتك مزعج، مين دي اللي وحش الكون، اعقلي يامنة”، وغيرها من التعليقات السلبية.

لتوضح منة الأمر للجمهور قائلا: “يا جماعة دا كلاااااام اغااااني .. مش حباً في نفسي ولا كاتبه الاغنية لنفسي !!!!!! افهمواااا بقي”.

منة عرفة تعلن تعاونها مع زوجها في مهرجان للمرة الأولى

هذا وأعلنت عرفة عن المهرجان من خلال خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشرت مقطع فيديو من داخل الاستديو، شوقت متابعيها فيه قائلة: "أنا النهاردة في استوديو زيزو المايسترو وزوجي، وأجمد ناس بتعمل مزيكا في مصر، بنعمل حاجة جامدة جدًا.. انتظرونا".

منة عرفة الزوجة الثالثة لمحمود المهدي

من ناحية أخرى، أثار الفنان محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة، مؤخرًا، جدل وتساؤلات عدد كبير من الجمهور بعد نشره صورة مبهمة مرفقًا عليها تعليق مثير للإهتمام، فنشر عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة لزوجته الفنانة منة عرفة مع إحدى الفتايات، وعلق عليها قائلا: “الزوجة الثانية والزوجة الثالثة”، الـأمر الذي أثار دهشة الجمهور وتناول بعضهم ما نشره المهدي بسخرية.