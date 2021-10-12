الرئيس السيسي بقمة فيشجراد: لدينا «ضيوف» وليس لاجئين

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لقد حرصت مصر على السعى فى توطين صناعة اللقاحات، ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضًا للتصدير للقارة الإفريقية.

دوت الخليج

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًأ:” الهجرة غير الشرعية كـ«عنوان» تعكس شكل من أشكال حقوق الإنسان المفقودة فى منطقتنا، ولكن من منظور مختلف، مشيرًا إلى فقدان العديد من الدول فى شرق أفريقيا لعدد من الحقوق”.

الرئيس السيسي يتسأل عن استعداد الدول الأوربية لدعم الدول النامية فى الخطط التنموية

وتسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استعداد الدول الأوربية المشاركة فى الخطط التنموية لتحسين الدول النامية اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، حتى نصل إلى مقاربة مختلفة لفهم حقوق الإنسان.

كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إمكانية الدول الأوربية حول دعم الدول النامية فى نقل التجارب التعليمية والصناعية الحديثة إلى تلك البلاد، حتى يتم توفير فرص عمل للشباب.

الرئيس السيسي: نحن بحاجة إلى مقاربة مختلفة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أننا نحتاج إلى شكل أعمق فى النقاش فيما يخص هذا الموضوع.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" نحن بحاجة إلى مقاربة مختلفة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية".

كل الهجرة اللى جت لمصر من الدول الأفريقية وصلت حتى الآن حوالي 6 مليون، ولكنها أبت أن تسمح بالمزايدة نسميهم ضيوف، وليس لدينا معسكرات لاجئين،