/655688/خاص-أمير-توفيق-يجتمع-مع-موسيماني-اليوم-لحسم-ملف-التجديد

حدد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة اليوم مع المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني لحسم ملف تجديد المدرب مع القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بعقد جلسة مع بيتسو موسيماني اليوم من أجل معرفة إتجاة المدير الفني في المرحلة المقبلة وحسم ملف التجديد من عدمة ومعرفة سبب تسريب أخبار الإجتماع الأخير للصحافة الجنوب إفريقية.

ومن المنتظر أن يحدد إجتماع اليوم مصير المدير الفني بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي بشكل كبير خاصةً بعد غضب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب من الأخبار التي تم تداولها بخصوص تجديد موسيماني مع الفريق.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حدد بعض الشروط أمام مجلس إدارة المارد الأحمر من أجل الموافقة علي تجديد تعاقدة مع الفريق.

ولعل أبرز هذة الشروط هي طلب موسيماني زيادة راتبة مع الفريق بداية من الموسم المقبل بالإضافة إلي التجديد لمدة ثلاث مواسم عكس رغبة الأهلي بتمديد العقد لمدة موسم واحد.

رد النادي الأهلي

وجاء رد مجلس إدارة النادي الأهلي علي شروط موسيماني بالرفض لهذة الشروط حيث رغب مسؤولوا النادي الأهلي إلي تمديد العقد ولكن لمدة عام واحد بالإضافة إلي العام المتبقي في عقدة, ورفض قيمة الشرط الجزائي التي يراها النادي الأهلي مبالغ فيها بشكل كبير.

مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.