/655691/الرئيس-في-قمة-فيشجراد-نحترم-شعبنا-ومش-محتاجين-حد-يقولنا-معايير-حقوق-الإنسان-عندكم-فيها-تجاوز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لن نقبل من منظور أخلاقي أن يلقى المهاجرين غير الشرعيين أن يلقوا مصيرهم فى البحر، باتجاه أوربا، وقولنا مش هانسمح بدا حتى لا نسبب مشاكل لأوربا.

دوت الخليج الرئيس عبد الفتاح السيسى: على أصدقائنا الأوروبيين تفهم حقيقة ما يحدث في مصر وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه قائلًا:” مصر دولة تسعى إلى التقدم والتحضر فى كافة المجلات وما بذل خير دليل على ذلك”. الرئيس السيسي: أطلقنا مبادرة لتحسين حياة 60 مليون إنسان فى الريف المصري وأضاف:” فى مصر أطلقنا مبادرة لتحسين حياة 60 مليون إنسان فى الريف المصري، حتى نغير حياتهم فى كافة المجالات التعليم والصحة والطرق، والري”. واستكمل:” أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل، والحقيقة مش مناسب حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز”. وأختتم: نحن قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمه، وعندنا 100 مليون نفس والحفاظ عليهم أمر نسعى له”.

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