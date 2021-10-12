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تفقد اليوم السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العملية التعليمية بمدرسة النهضة للتعليم الأساسي بمدينة أسيوط الجديدة من أجل متابعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أصدرتها وزارة التربية والتعليم من أجل الحفاظ على صحة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقد رافق سيادته كلا من المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والأستاذ محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والأستاذ محمد النمر مدير عام التعليم الفنى والعديد من قيادات وزارة التربية والتعليم أثناء زيارته لمدرسة النهضة بأسيوط الجديدة.

محافظ أسيوط يتفقد اليوم العمل بمدرسة النهضة بأسيوط الجديدة

وقد هنأ السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطلاب وكافة والعاملين بالمدرسة من معلمين وإداريين ببدء العام الدراسى الجديد وتمنى لهم المزيد من التفوق خلال هذا العام ، وطالب السيد المحافظ الطلاب الالتزام بالحضور والانتظام فى الدراسة واستخدام المنصة التعليمية التى أنشأتها وزارة التربية والتعليم ، وشدد عليهم الابتعاد عن الدروس الخصوصية لأنها تخالف تعليمات الوزارة.

بداية العام الدراسى الجديد بأسيوط وسط إجراءت إحترازية

وقام أولياء الأمور بمرافقة ابنائهم و توصيلهم إلى المدرسة ومن الملاحظ توافد أعداد كبيرة من الطلاب متجهين إلى مدارسهم على الرغم من جائحة كورونا مع الأخذ فى الإعتبار الإجراءات الإحترازية.

بداية العام الدراسى الجديد بأسيوط وسط إجراءت إحترازية

وقام موقع دوت الخليج برصد مجموعة من الآراء حول بداية الدراسة بالشكل التقليدى و عودة الحضور بالمدرسة طوال أيام الأسبوع : أتفق عدد كبير من أولياء الامور على أن الدراسة طوال أيام الأسبوع أفضل بكثير من النظام الهجين والتعليم الإلكتروني خاصة على الطفل وسير العملية التعليمية.

وقالت أحد الطالبات :" دلوقتى حلو والحمد لله أحسن بكتير ".

كما قال أحد أولياء الأمور :"لا كدا أحسن بكتير من التعليم الأون لاين ".

ومن ناحية أخرى قامت المدارس بكافة الاستعدادات والاجراءات اللازمة لبداية العام الدراسي مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لمحافظة على سلامة الطلاب و والمحافظة على سير العملية التعليمية بإنتظام .