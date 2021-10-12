/655697/كسفني-قدام-أصاحبي-بسبب-غدا-بـ-10-ألف-جنية-مريم-في-دعوى-خلع

أغرب دعوي خلع عرفتها محكمة الأسرة بمدينة نصر بالقاهرة، فسبب الخلع كان فقط عدم دفع فاتورة الغداء, رغم أن الزوجين معا منذ 8 سنوات ولهما طفلين.

تحيا مصرترصد في السطور التالية تفاصيل الدعوى

وجاءت دعوي الخلع عندما طلبت«مريم» صاحبة 33 عامًا تسوية خلع من زوجها « هشام .م» صاحب الـ35 عامًا، بسبب إمتناع زوجها عن دفع فاتورة الغداء لها ولصديقاتها ومغادرته المطعم ما وضعها في موقف محرج أمام صديقاتها واضطرت إلي جمع المال منهم لدفع الفاتورة .

10 ألف جنيه للغداء

قيمة فاتورة الغداء 10 ألف جنيه لها و 8 من صديقاتها، ولكنها وضحت«مريم»، أن زوجها ميسور الحال، وهذا المبلغ لا يشكل عبأ عليه.

وقالت الزوجه:« أن زوجها ضحي بزواجهما الذي دام 8 سنوات بسبب 10 ألف جنيه، وأنه أفسد فرحتها مع صديقاتها بعيد ميلادها، واعتبرت هذا اليوم أسوء أيام حياتها .

محكمة الأسرة مدينة نصر

توجهت« مريم» التي تبلغ من العمر 33 سنة إلي محكمة الأسرة مدينة نصر لإقامة تسوية خلع زوجها « هشام .م» صاحب الـ 35 عامًا، وجاء في الدعوي لم أدر أن زوجى بخيل حتى تلك اللحظة التى أحرجنى فيها أمام صديقاتى وتركنى فى المطعم ، ورفض دفع الفاتورة ، مما دفعنى وصديقاتى لجمع المال من بعضنا البعض لدفع ثمن الغدا .

وأضافت الزوجة في دعواها المقدم بمحكمة الأسرة مدينة نصر : « لن أعود له مهما كلفنى الأمر فهو ضحى بحياتنا معا بسبب 10 ألف جنيه فى غدا احتفالا بعيد ميلادى مع صديقاتى، رغم كونه ميسور الحال، وهذا المبلغ لا يشكل عبء عليه، وكان من الأولى أن يشاركنا الاحتفال ويأتى لى بهدية ولكنه جعل هذا اليوم أسوء يوم فى حياتى» .

وأختمت«مريم» في دعواها : « لدى منه طفلين، وبعد أن تركت المنزل وهما معى جاء ومعه الحرس الخاص به، وهددنى وأخذهما منى ، وعندما طلبت الطلاق رفض وقال ساتركك معلقة زي البيت الوقف، ومنذ تلك الواقعة من 10 أشهر لم أراهم بسبب رفضه وتهديدى المستمر » .