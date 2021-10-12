/655698/أخر-استعدادات-قرعة-الموسم-الجديد-بمشاركة-مسئولي-الأندية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة االثانية ضهراً بحضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية السابقين بالإضافة إلي ممثلي الأندية الثمانية عشر المشاركين في بطولة الدوري .

وتواجد منذ قليل عامر حسين عضو رابطة الأندية وحمادة صدقي مدرب المنتخب الوطني السابق استعداداً لحضور مراسم قرعة الدوري.

ووصل أيضاً منذ قليل النائب أحمد دياب رئيس رابطة الإندية، لإقامة مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز ٢٠٢١_٢٠٢٢ بحضور مندوبي الأندية والمكتب التنفيذي لرابطة الاندية المحترف، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

أحمد دياب

كما تم إسناد تنظيم الحفل لإحدى الشركات المتخصصة والتى سبق لها العمل فى بطولة أمم إفريقيا 2019 بالقاهرة حتى يخرج الحفل بشكل يليق بالكرة المصرية.

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.

شكل الدوري في دور المجموعتين

أكمل: “دورى المجموعتين من وجهة نظرى سئ وغير عادل ولا يخرج بطولة قوية ولا نستطيع تحديد مجموعتين متكافئتين، ولكن الدور الواحد أكثر عدالة، وسنتخذ القرار الذى سيكون عليه إجماع الأندية، لأن الدورى الطبيعى إذا تم تطبيقه سينتهى في 30 أغسطس وسيكون الموسم مضغوط، وهدفنا وضع جدول ثابت لا يتغير”.

كأس الرابطة

وعن كأس الرابطة قال دياب: “شرحنا اقتراح كأس الرابطة، هى بطولة موجودة في كل العالم، واخترنا توقيتها لظروف الموسم المقبل، ولكن بعد ذلك سنضع لها توقيت آخر وثابت، اخترنا هذا التوقيت في الموسم المقبل لأن الكرة ستتوقف في مصر 45 يوم بسبب مشاركة مصر في أمم أفريقيا، وطوال هذه الفترة تمنح الأندية لاعبيها راحة وتبدأ فترة إعداد جديدة، ولذلك فكرنا في استغلال هذه الفترة حتى نواصل لعب الكرة، ولكن في الموسم بعد القادم سيكون هناك موعد ثابت لكأس الرابطة”.