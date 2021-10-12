بروب أبيض..هيفاء وهبي في إطلالة صباحية مثيرة «صور»

/655699/بروب-أبيضهيفاء-وهبي-في-إطلالة-صباحية-مثيرة-صور

أطلت الفنانة هيفاء وهبي كعادتها بإطلالة صباحية متألقة ومثيرة، شاركتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي استطاعت من خلالها خطف أنظارهم مبديين إعجابهم بأناقتها رغم اقتصرها في الصور على إرتداء روب أبيض.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي في الصور، وهي ترتدي روب باللون الأبيض، في إحدى الفنادق بـ دبي، وعلقت على الصورة قائلة: صباح الخير على الناس الغير، ونالت هذه الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها المصري والعربي.

حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي

أحيت الفنانة المتألقة هيفاء وهبي حفل جديد ضمن حفلات مدينة العلمين بالساحل الشمالي والذي شهد حضور عدد من أصدقائها من الوسط الفني، وشهد الحفل حضورا جماهيريا ساحقا.

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا، وتترواحت أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي بين 3 فئات، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد، وتم فتح أبواب الدخول من العاشرة، وحتى الرابعه فجرا.

هيفاء وهبي تتصدر التريند بإطلالتها

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي مؤشرات الأكثر بحثا مؤخرا، على موقع جوجل الشهير في الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرت بهم بإطلالة جريئة، وظهرت هيفاء وهبي خلال الصور التي شاركتها مع الجهور بموقع انستجرام بفستان أبيض مزين بالورود، مكشوف الصدر وظهر جزء كبير من ساقيها ويتمتع بجرائة عالية لفتت انتباه الجمهور فأثار غضب بعضهم وحاز على إعجاب الأخرين.

هيفاء وهبي وأكرم حسني يتألقان بأغنية لو كنت

تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة مساء يوم الثلاثاء الماضي ولاقت إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.