المترو: عودة مواعيد القطارات بمحطة المرج الجديدة لطبيعتها

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الانتهاء من أعمال توسعة الطريق الدائرى أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول وعودة مواعيد القطارات بمحطة المرج الجديدة إلى طبيعتها من 5:15 صباحا.





أوضحت الشركة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخط الأول والثانى طوال أيام الأسبوع فى تمام الساعة 5:15 ص، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15م، وقيام آخر قطار بالخط الثانى من محطتى شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35م. وأضافت المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فى بيانها، أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55م.

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