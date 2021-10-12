إنفوجراف.. مصر الأعلى إفريقيا وعربيا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، إنفو جرافيك جديدًا بعنوان "مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية" يرصد فيه الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية.





وتحرص الحكومة على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتوفير حياة كريمة للمصريين من خلال توفير برامج عديدة للحماية الاجتماعية أبرزها "برنامج تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" و"دعم المعاشات". ووفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، بلغ حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى وهو أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والإفريقية، مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

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