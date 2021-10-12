فيديو.. محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير الطريق التبادلى فى القرية الذكية

جدة - نرمين السيد - حرص أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد أعمال تطوير الطريق التبادلى الواقع بجوار القرية الذكية والجارى توسعه الحارات المرورية به بطول 3.5 كم بالإضافة إلى رفع كفاءته وتجميله وإجراء تنسيق عام له.





ووجه المحافظ مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة مع المتابعة الدورية وتنفيذها على أكمل وجه لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة، واستكمالاً للمتابعات الدورية التى يجريها محافظ الجيزة لمتابعة أعمال التطوير الجارية تفقد المحافظ رفع كفاءة وتجميل الأسوار الخارجية بقطاع هضبة الأهرام والتى تضم أعمال تجميل وتركيب الإنترلوك وإنشاء أرصفه للمشاة وتدعيمها بمساحات خضراء وزراعات وذلك بالقطاع الواقع من البوابة الثالثة وحتى الرابعة.

ووجه المحافظ مسؤولى الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء وزيادة ورديات العمل لضمان الالتزام بنسب التنفيذ لاستكمال القطاعات الأخرى، كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة الطريق البطئ بذلك القطاع من أعمال تجريد ونظافة ورفع المخلفات وزراعه الأشجار لإظهاره بالشكل الجمالى إلى جانب تركيب البلدورات وأعمال إحلال وتجديد لأعمده الكهرباء وكشافات الإنارة ضمن خطه شاملة جارى تنفيذها لتحسين الصورة البصرية.

كما وجه المحافظ، رئيس قطاع هضبة الأهرام بالمتابعة المستمرة لأى أعطال فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتنسيق الدورى مع شركة المياه والصرف لإصلاح أيه أعطال داخل القطاع وإزالة أى معوقات تواجه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.