من اليونان إلى القاهرة.. تفاصيل زلزال 2021

جدة - نرمين السيد - وتعتبر جزيرة كريت، هى الأكبر فى اليونان، حيث يبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، وتعد ذات أهمية حضارية كبرى.

ورغم بعد المسافات، إلا أن زلزال "كريت" شعر به بعض سكان مصر، بحسب بيان أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية، إذ شعر سكان القاهرة، والجيزة، الإسكندرية، بهزة أرضية، حسبما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد.

وأوضح المعهد فى بيان رسمى اليوم الثلاثاء، أن جزيرة كريت تقع على بعد 413 كم شمال مرسى مطروح، ووقعت الهزة الأرضية، فى تمام الساعة الـ 11:24:05 بالتوقيت الملحى، وبلغت قوتها 6.4 درجة، خط العرض : 35.00 شمالا، وخط الطول: 26.33 شرقا، بنما بلغ العمق 25.7 كم.

وأكد المعهد أنه لم يتم تسجيل أى خسائر فى الأرواح والممتلكات، على إثر زلزال اليوم.

وعاشت مصر أمس ليلة ممطرة مصحوبة بالرعد والبرق، كان أغلبها على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد.