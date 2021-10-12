موازنة النواب توافق على 9 مواد بمشروع قانون المالية العامة الموحد

جدة - نرمين السيد - وجاءت المواد التى وافقت عليها اللجنة، بعد استعراض تقرير وملاحظات مجلس الشيوخ، كالتالى:-

المادة 42

يتم تحصيل الموارد بأی من وسائل التحصيل غير النقدى، ويجوز التحصیل بأی من وسائل التحصيل النقدى طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوربد، والحالات التى يجوز فيها التحصيل نقدا .

المادة 43

لا يجوز لأى جهة إدارية أو أى من مسؤوليها أو موظفيها قبول أية تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق السلطات المخولة.

المادة 44

تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التى تورد بعد الموعد المحدد لها وعلى باقى السلفة المؤقتة التى يتأخر تسويتها من المواعيد المقررة، ويراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبا على أساس معدل الإقراض والخصم السارى المعلن من البنك المركزى فى التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلى، وذلك ما لم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى.

ويسأل المتسبب عن التأخير فى توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، أو القانون أو القرار المنظم لشؤون الجهة.

وللوزير تخفيض المقابل المشار إليه أو الإعفاء منه، إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهرى، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة 45

للوزير الخصم على حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها، وعلى أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك.

المادة 46

يندرج ضمن إيرادات الجهة الإدارية أجور ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التى لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

المادة 47

تتولى الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات، ما لم تنص قوانین إنشائها على خلاف ذلك.

ويتم التشاور بين الوزير والوزير المختص لتحديد ما يؤول للخزانة العامة من فوائض الجهات التى ترحل فوائضها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.

المادة 48

يكون الوزير مسؤولا عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأى مهام أخرى لأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

المادة 49

تسجل الأصول غير المالية "الاستثمارات" بالتكلفة الفعلية لكافة التوريدات والأعمال فى حسابات نظامية مستقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية المتعلقة بها.

وتعد كل جهة إدارية بيانا عن شراء الأصول غير المالية الاستثمارات التى تملكها توضح فيه ما تم تنفيذه، وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التى يتكون منها كل مشروع على حدة، وذلك وفقا للنظام المحاسبى المتبع والأسس التى تضعها الوزارة، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

المادة 50

تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية والكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أى من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها، إلا بترخيص كتابى من الوزارة، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق المزيد من أهداف الرقابة الداخلية.