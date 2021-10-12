صور.. عمليات تعقيم مستمرة بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات

جدة - نرمين السيد - وجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتعقيم جميع المطارات المصرية، وطائرات الشركة الوطنية "مصر للطيران"، وكافة المنشآت التابعة للوزارة.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات الحكومة المصرية نحو تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية التى تتبعها كافة قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والسائحين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن الوزارة تحرص بشكل مستمر على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتتابع عن كثب ما تصدره منظمات الصحة والطيران من تعليمات دولية وتقوم بتعميمها وكذا التفتيش على مختلف المطارات المصرية من خلال لجان التفتيش التى تتم على المطارات وجميع مواقع العمل داخل قطاع الطيران المدنى، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية وطبقًا لقواعد وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الدقة والالتزام لمعايير السلامة والجودة الدولية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل أعمال التعقيم مداخل ومخارج صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، وسيور الحقائب، وعربات نقل الأمتعة، وأماكن الاتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين، ودورات المياه.

كما تقوم الشركة الوطنية "مصر للطيران" بتعقيم جميع طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائى، وتتمثل عمليات التعقيم فى تطهير قمرة قيادة الطائرات، ومقصورة الركاب والممرات، والمقاعد، ودورات المياه، وكذا مخازن الطائرة، بالإضافة إلى تعقيم جسم الطائرات من الخارج، كإجراء احترازى، ووفقا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى (أياتا ) باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة) حيث تعمل تلك الفلاتر الموجودة فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران إلى التقاط ما يصل إلى 99٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.