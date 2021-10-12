وزير النقل يتابع الموقف التنفيذي لأعمال استكمال تطوير ميناء السخنة وعدد من...

الوزير : نهدف لجعل ميناء السخنة أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا

الفريق مهندس كامل الوزير : إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا على مساحة 860 ألف م2 تقريبا بغاطس 17 متر ستساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل الى 3 مليون حاوية ، و استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل الى 7 مليون طن سنويا

عقد الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع كل رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر ومدير مشروع ميناء السخنة وبحضور قيادات وزارة النقل وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري و تطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية

تابع الوزير خلال الاجتماع أهم المشروعات الجاري تنفيذها بميناء السخنة حيث يتم إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها وحيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 70% وأعمال السكة الحديد 15 % والارصفة 8% وحاجز الامواج 70%

وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا

كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بهيئة ميناء البحر الأحمرمثل مشروعات رفع كفاءة ميناء سفاجا حيث يتم انشاء رصيف بطول 65 م طولي وغاطس 10 م وكذلك تم متابعة الخطوات التنفيذية لانشاء المحطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا والتي ستقام على مساحة 860 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 متر حيث ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل الى 3 مليون حاوية ، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل الى 7 مليون طن سنويا وأكد وزير النقل أن اهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الافريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندى.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لاعمال رفع كفاءة ميناء نويبع والتي تتضمن استكمال اعمال رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية ورفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتوريد محرقة صحية وانشاء سور حول منطقة المحطة المتعدد بنويبع وكذلك مشروعات ميناء السويس التي تشتمل على إنشاء شبكة حريق بميناء بورتوفيق والمبني الإداري بالسويس بالاضافة الى استعراض رفع كفاءة ميناء الغردقة وتشمل استكمال اعمال انشاء مبني اداري خدمي واستثماري امام ميناء الغردقة على مساحة 575م2