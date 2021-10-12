المترو: خطة لتحديث قطارات الخطين الأول والثانى وشراء 32 قطارا جديدا

أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق أنه تم وضع خطة لتحديث كافة قطارات الخطين الأول والثانى للمترو العاملة بالخدمة منذ بداية تشغيل الخطين نهاية الثمانيات وإعادة تأهيلها، مع شراء 32 قطار جديدا مكيفا للخط الأول و10 قطارات للخط الثانى لتدعيم أسطول قطاراتهما وتقليل زمن التقاطر بهما.

ويجرى تنفيذ خطة تطوير شاملة للخط الأول تشمل تجديد بنيته الأساسية وتحديث قطاراته وزيادة عددها بما يساهم في تقليل زمن التقاطر بين القطارات لتقليل تكدس الركاب على الأرصفة وداخل قطاراته الحادث حاليا.

وتنفذ وزارة النقل خطة لتطوير شامل الخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة تصل إلى 48 مليار جنيه، تتضمن تحديث شامل للخط الأول من بنية أساسية وشراء قطارات جديدة وتحديث القطارات الحالية، بجانب تطوير نظم الإشارات بالخط الثانى وتدعيمه بقطارات جديدة.

وتشمل الخطة تحديث وتطوير نظم الإشارات بالخط الأول بالكامل بتكلفة 1.872 مليار جنيه، وتطوير نظم التحكم المركزى المسئولة عن متابعة والتحكم فى مسير القطارات بتكلفة 282.75 مليون جنيه، وتحديث وتطوير نظم الاتصالات بالكامل بقيمة 1.64775 مليار جنيه، وتجديد قضبان هذا الخط بتكلفة 634 مليون جنيه.

كما تضم الخطة تجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بالخط الأول بتكلفة 1.581 مليار جنيه، وتطوير منظومة القوى الكهربائية المغذية لهذا الخط بالكامل، كما تضم خطة تطوير الخط الثانى للمترو (شبرا ـ المنيب) تحديث نظم الإشارات وشراء 6 قطارات مكيفة جديدة بقيمة 3.4125 مليار جنيه، وشراء 4 قطارات مكيفة أخرى بقيمة 997.92 مليون جنيه.