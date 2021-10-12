/655700/كواليس-مقتل-الطفلة-أنوار-صعقا-على-يد-عمها-وعمتها-في-بنها

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية «كفر مويس»، بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة بعد قتل طفلة يتيمة تدعى «أنوار»، على يد عمها وعمتها صعقًا بالكهرباء، وتعذيبًا بالحرق في جميع انحاء جسدها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

وادعى المتهم وفاتها بسبب سقوطها من الدور الخامس ببنها، وجرى نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، وخلال توقيع الكشف الطبي عليها، أتضح وجود أثار تعذيب بجسد الطفلة، ووجود أثار حروق وضرب وصعق بالكهرباء.

وتم تحرير المحضر اللازم بالجريمة البشعة، وجرى التحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على المتهمين، حيث تعيش معهما الطفلة بعد وفاة والدها وسفر والدتها للخارج،أمرت النيابة حبسهما وعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان غموض الواقعة.

وفاة طفلة نتيجة التعذيب ببنها

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها، بوفاة طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، نتيجة تعرضها لصعق كهربائي، وجرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد أحمد خطاب رئيس مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة.

حبس المتهمين

حبس المتهمين بتعذيب الطفلة «أنوار» ببنها وبالبحث والتحري، اتضح أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة، عم المجني عليها وعمتها.

حيث أنها تعيش معهما بعد وفاة والدها وسفر والدتها إلى الخارج، وجرى القبض على المتهمين وعرضهم على نيابة مركز بنها فقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات ضباط المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان والجيران عن الواقعة وظروفها وملابساتها والتصريح بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي.