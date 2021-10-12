دلال عبد العزيز تزين البرومو الرسمي لفيلم «فرق خبرة»..فيديو

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أعاد فيلم «فرق خبرة» الذي يخوض بطولته كلا من النجمين الشابين محمد الشرنوبي والفنانة هدى المفتي، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز لترسم الإبتسامة على قلوب الجمهور من جديد.

دوت الخليج يرصد ظهور دلال عبد العزيز في البرومو الدعائي لفيلم «فرق خبرة»

طرح محمد الشرنوبي البرومو الدعائي لفيلمه الجديد «فرق خبرة» استعداد لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة في السينمات المصرية، وحمل البرومو ظهور خاص للراحلة دلال عبد العزيز الأمر الذي شوق الجمهور لمشاهدة الفيلم.

بوستر فيلم فرق خبرة يحمل صورة دلال عبد العزيز

وظهر البوستر الرسمي لفيلم «فرق خبرة» أيضا الذي نشره الشرنوبي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، حاملا لصورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بجانب لقطات جمعت الشرنوبي بهدى المفتي من داخل العمل، وعلق الشرنوبي على العمل مشوقا الجمهور: “لماذ أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا”.

والعمل من بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز،وهو من بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي.

محمد الشرنوبي ينتظر طرح الجريمة في ديسمبر

من ناحية أخرى، يعيش الفنان محمد الشرنوبي حالة من الإزدهار الفني السينمائي خلال الفترة المقبلة اذ ينتظر طرح فيلمين جديدين بالسينمات فضلا عن عدد من اعمال الأخرى التي يقوم بتصوريها في الوقت الحالي، اذ تستعد دور العرض المصرية لإستقبال فيلم جديد بعنوان «الجريمة» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز بجانب محمد الشرنوبي وذلك في شهر ديسمبر المقبل، وهو بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

وتدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.