/655703/جامعة-أسيوط-تستضيف-الروائى-عصام-يوسف-فى-ندوة-بعنوان-برنامج-الـ-17

تستقبل اليوم جامعة أسيوط تحت قيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة الإعلامى والروائى الكبير عصام يوسف مقدم البرنامج الشهير "العباقرة" من أجل المشاركة في ندوة بعنوان " برنامج17".

جامعة أسيوط تستضيف الروائى عصام يوسف فى ندوة بعنوان «برنامج الـ 17»

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب أن الجامعة تشهد مواصلة إقامة المؤتمرات والندوات التى تفتح مدارك الطلاب وتثقل شخصياتهم ، وأكد سيادته أن الندوة هى عبارة عن سلسلة متواصلة من الندوات التي سوف تقوم الجامعة بطرحها خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة الوعي لدى الطلاب فى الجامعة .

وتعتبر الندوة التى تقدمها جامعة أسيوط اليوم جزءا من برنامج حملة تطبيق اهداف التنمية المستدامة تحت قيادة ورعاية الأمم المتحدة في مصر.

وقد رافق سيادته كلا من المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والأستاذ محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والأستاذ محمد النمر مدير عام التعليم الفنى والعديد من قيادات وزارة التربية والتعليم أثناء زيارته لمدرسة النهضة بأسيوط الجديدة.

محافظ أسيوط يتفقد اليوم العمل بمدرسة النهضة بأسيوط الجديدة

وقد هنأ السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطلاب وكافة والعاملين بالمدرسة من معلمين وإداريين ببدء العام الدراسى الجديد وتمنى لهم المزيد من التفوق خلال هذا العام ، وطالب السيد المحافظ الطلاب الالتزام بالحضور والانتظام فى الدراسة واستخدام المنصة التعليمية التى أنشأتها وزارة التربية والتعليم ، وشدد عليهم الابتعاد عن الدروس الخصوصية لأنها تخالف تعليمات الوزارة.

بداية العام الدراسى الجديد بأسيوط وسط إجراءت إحترازية

وقام أولياء الأمور بمرافقة ابنائهم و توصيلهم إلى المدرسة ومن الملاحظ توافد أعداد كبيرة من الطلاب متجهين إلى مدارسهم على الرغم من جائحة كورونا مع الأخذ فى الإعتبار الإجراءات الإحترازية.

بداية العام الدراسى الجديد بأسيوط وسط إجراءت إحترازية

وقام موقع دوت الخليج برصد مجموعة من الآراء حول بداية الدراسة بالشكل التقليدى و عودة الحضور بالمدرسة طوال أيام الأسبوع : أتفق عدد كبير من أولياء الامور على أن الدراسة طوال أيام الأسبوع أفضل بكثير من النظام الهجين والتعليم الإلكتروني خاصة على الطفل وسير العملية التعليمية.