/655706/تدريبات-تأهيلية-للمستبعدين-من-مواجهة-توسكر-الكيني

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من مباراة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا لمجموعة من التدريبات التأهيلية والاطالات في صالة الجيمانزيوم اليوم الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت التدريبات تواجد الخماسي محمد عبد الغني، ومصطفى فتحي، ومحمد أوناجم، وعمر السعيد، والحارس السيد عطية.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم ١٦ أكتوبر الجاري.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.