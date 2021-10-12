/655708/إزالة-113-حالة-تعدى-علي-المجاري-المائية-بالبحيرة-تنفيذا-لقرار-رئيـس-الجمهـورية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حماده و المحمودية وحوش عيسى والدلنجات عن إزالة 113 حالة تعدي على مساحة 35097 م2 عبارة عن تنفيذ عدد 80 قرار إزالة بمساحة 25450 م على مجرى نهر النيل بكوم حماده عبارة عن 21 حاله مباني بمساحه 2161 م و 59 حاله زراعه بمساحه 23289 م.

إزالة 113 حالة تعدى علي المجاري المائية بالبحيرة تنفيذا لقرار رئيـس الجمهـورية

كما تم إزالة عدد 29 حالة تعدي على مساحة 4797 م٢ على ولاية هندسة الصرف على مصرف صرف البابلى و ولاية هندسة الرى بالمحمودية عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض وعشش وزراعات.

بالإضافة إلى تنفيذ عدد 3 حالات إزالة تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة 4600 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن مفاحم مخالفة للبيئة، وازالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بقرية طيبه بالدلنجات، كما تم وقف اعمال والتحفظ على معدات البناء.