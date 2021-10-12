/655709/رئيس-تضامن-النواب-مصر-أصبحت-دولة-حقوقية-على-كافة-المستويات-صور

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بعد توقيع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلي أنها استهدفت مهارات التعليم والتأهيل للمرأة، مشيرًا إلي أن الاتفاقية تشمل بعض البنود العامة التي من شأنها الحفاظ علي حقوق المرأة وتنمية مهاراتها من خلال برامج تدريب.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس تضامن النواب بشأن حقوق الإنسان فى مصر

هذا وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي اجتماعا اليوم، لمناقشة الموافقة علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

منظمة التعاون الاسلامي

وتعقد لجنة القوي العاملة بالبرلمان اجتماعا بمشاركة هيئات مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدينية ولجنة الخطة والموازنة .

الجهود الدبلوماسية

وأشاد القصبي جهود الدبلوماسية في الفترة الأخيرة ونكون فخورين بما تحققه الدولة المصرية في محال حقوق المرأة وعدل من تصنيف الدولة المصرية في مثير من الدول مشيرا إلي أن مصر أصبحت دولة حقوقية علي كافة المستويات من مرأة وطفل وذوي الاحتياجات الخاصة .

وقال ممثل الحكومة السفيرعلاء رشدي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، إن مصر أول دول الموقعه علي الاتفاقية عام ٢٠١٠ مشيرا إلي أن مصر بذلتوحهد دبلوماسي كبير لإنجاح هذه المنظمة ولها الريادة في حقوق المرأة وامراه من نجاحات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية بتوجه سياسي علي اعلي مستوي وانعكس خارجيا خاصة في مجال حقوق الإنسان الخاص بالمرأة مشيدا بدور الدولة في ملف المرأة .

ووافقت اللجنة علي الاتفاقية بعد تداول المناقشات بين اللجنه وممثلي الحكومة وموافقة هيئات المكاتب المشتركة في الاتفاقية .