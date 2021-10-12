أوجستي بوش ضيفاً علي قناة الأهلي مساء اليوم

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تستضيف قناة النادي الأهلي في العاشرة من مساء اليوم, أوجستي بوش المدير البفني للفريق الأول لكرة السلة بعد فوز النادي الأهلي مؤخراً بالبطولة العربية للمرة الأولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يظهر بوش للمرة الأولي بعد تعاقدة مع النادي الأهلي مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج البيت الكبير في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتمكن النادي الأهلي من تحقق الفوز في المباراة النهائية على الكويت الكويتي بنتيجة 78/66.

وسيطر فريق الكويت الكويتي على الشوط الأول للمباراة وتقدم بفارق هدفين، ولكن عاد الأهلي بالنتيجة في الشوط الثاني، وقلب الطاولة على الفريق الكويتي وحقق اللقب الغالي.

يذكر أن النادي الأهلي فاز باللقب الأول مع مدربه الإسباني أوجستي بوش، وذلك بعد التعاقد معه قادما من نادي الزمالك.

مباراة الأهلي والإتحاد السكندري

وتمكن النادي الأهلي أن يحقق الفوز بنتيجة 78/ 73 في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ولعب الفريقين 4 أشواط بجانب شوط إضافي لمدة 5 دقائق من أجل تحديد الفائز بالمباراة.

وتمكن الأهلي أن يتقدم في جميع الأشواط بفارق كبير، حتى جاء الربع الأخير، وتمكن لاعبو الاتحاد السكندري في العودة من جديد والتعادل 68/68 لكل فريق.

وتم لعب شوط إضافي لمدة 5 دقائق ليحقق الأهلي الفوز بالمباراة ويصعد للمباراة النهائية للبطولة العربية.

وفيما يلي جاءت نتيجة الأشواط الأربعة:

الشوط الأول: 16/12

الشوط الثاني: 38/29

الشوط الثالث: 54/42

الشوط الرابع: 68/68

الشوط الأخير: 78/73

البطولة العربية لكرة السلة

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.