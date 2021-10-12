/655714/مسئول-بشركة-إيفافارما-للأدوية-بـ-ندوة-تحيا-مصرلدينا-3مصانع-تلبى-الاحتياجات-بمصر-ولـ40دولة-بالخارج

دوت الخليج

مدير العلاقات العامة بشركة إيفافارما للأدوية أكد على أن المشاركة الفعالة والتعاون الجيد ما بين القطاع الخاص والدولة بمؤسساتها المختلفة يحقق الرسالة الصحية السامية والتى يشارك الجميع فيها، مؤكدا على أن شركة إيفافارما للأدوية أنشئت فى مصر 1997 ضمن شركات إيفا جروب التى تم أنشائها منذ أكثر ما مائة عام، حيث إرث كبير فى صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن الشركة تملك فى مصر 3مصانع منها الأول فى الهرم، والحاصل على العديد من شهادات الإعتماد والأيزو من الإتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى وغيرها من الجهات التى تتيح للشركة أن تصدر لـ40دولة فى العالم ، مشيرا إلى أن المصنع الثانى فى العاشر من رمضان وهو متخصص بالأدوية الخاصة بالمناعة، حيث أنها بحاجة دائما إلى بعض إجراءات التعقيم الخاصة، والمصنع الثالث هو مصنع حورس فى المنطقة الصناعية حيث تم وضع حجر الأساس له فى 2012.

مسئول بشركة إيفافارما للأدوية بـ ندوة دوت الخليج:لدينا 3مصانع تلبى الاحتياجات بمصر ولـ40دولة بالخارج

ولفت مدير العلاقات العامة بشركة إيفافارما للأدوية إلى أن مصنع حورس سيكون مصنع المستقبل حيث أنه يعمل على إنتاج الكميات الكبيرة التى تخدم احتياجات السوق المصرى والتصدير للخارج بما يلبى احتياجات المواطن المصرى والإفريقي والعالمى، حيث منتجات ومستحضرات تتجاوز الـ180 بما يخدم جميع الأمراض ذات الصلة وخاصة السكر والضغط والعظام وغيرها من المنتجات التى تمثل حاجة للمريض، بجانب المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية التى أصبح عليها احتياج كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر يدعو للفخر.