غدا.. مصر للطيران تنقل 7407 ركاب على متن 66 رحلة جوية

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، غدا الأربعاء، 66 رحلة جوية بمعدل 40 رحلة دولية، و22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط، و4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 7407 ركاب .





والرحلات الدولية إلى كل من: "الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبى، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبى، عمَان، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، واشنطن".

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـ PCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.