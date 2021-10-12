مصر تؤكد أهمية دعم جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير علاء موسى، مدير إدارة التخطيط السياسى وإدارة الأزمات، فى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا "سيكا"، نيابة عن سامح شكرى وزير الخارجية.





وعُقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى عاصمة كازاخستان نور سلطان، وبحضور سفيرة مصر لدى كازاخستان منال الشناوى.

وألقى السفير علاء موسى، بيان مصر أمام الاجتماع، والذى أكد على دور مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا فى المساهمة فى الحفاظ على السلم والأمن الإقليمى والدولى، وأهمية الدفع فى هذا الإطار باستئناف مسار السلام فى الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تم التأكيد على أهمية دعم جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، فضلاً عن ضرورة قيام "السيكا" بالإسهام بفاعلية فى جهود مكافحة ومجابهة آثار جائحة كورونا بما يضمن إتاحة اللقاحات لجميع الدول بشكل عادل ومتساوى.