السفير علاء رشدى أمام النواب: مصر رائدة فى ملف حقوق المرأة

وقال السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية لملف حقوق الإنسان إن "مصر لها الريادة فى ملف حقوق المرأة، والدليل على ذلك ما تحقق من النجاحات غير المسبوقة فى الفترة السابقة بتوجيه سياسى على أعلى مستوى".
وتابع: "هناك تقدما فى هذا الملف، والاهتمام السياسى بالمنظمة توجيه من رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن مصر تحملت حصص الدول الأقل نموا لينضموا للمنظمة.
وعقب رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادى القصبى، قائلا: "تحية للجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية ونفخر بما تحققه مصر فى مجال حقوق المرأة من قفزة غير متوقعة وغير مسبوقة برعاية من القيادة السياسية، وهذا عدل تصنيف مصر فى ملفات عديدة".
وقال القصبى: "تشهد مصر انطلاقة فى مجال حقوق الإنسان سواء حقوق الشباب والمرأة والطفل حتى أضحت مصر أحد الدول التى يشار إليها بالبنان فى مجال حقوق الإنسان".
من جانبه، أكد أحمد جابر، مدير عام مصلحة الجمارك، موافقة وزارة المالية على الاتفاقية.
وأشاد النائب طلعت عبد القوى، بالاتفاقية وبجهود الدولة لمزيد من تمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات، كما سأل عن آلية حل الخلافات فى الرأى فى الاتفاقية، متابعا: "النص يقول إن الحلول تكون ودية"، متسائلا: ماذا إذا لم يتم التوصل لحلول ودية ماذا عن الحلول البديلة؟.
وعلق السفير علاء رشدى، قائلا: "الوصول للحلول الودية فى المنازعات هو الحل الدائم لمثل هذه القضايا".
وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنه التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامى بعد توقيع الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، مشيرا إلى أنها تستهدف مهارات والتعليم والتأهيل للمرأة، وأن الاتفاقية تشمل بعض البنود العامة التى من شأنها الحفاظ على حقوق المرأة وتنمية مهاراتها من خلال برامج تدريب.
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