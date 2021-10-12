الخارجية تنجح فى التوصل لتسوية مستحقات متأخرة لعدد من العاملين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - صرح السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن القنصلية العامة فى الرياض بالتنسيق مع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية، تمكنت من التوصل إلى حل ودى لتسوية المستحقات المتأخرة لعدد من المواطنين لدى إحدى المؤسسات العاملة فى قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر إصدار 18 شيكا نظير المستحقات الخاصة بهم.





وأشار عبدالصادق، خلال استقباله للمواطنين أصحاب المستحقات، أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدا فى رعاية المواطنين المصريين فى الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها فى الخارج، مُثنيًا على دور السلطات السعودية المعنية وتعاونها فى هذا الصدد. ومن جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم للدور الذى قامت به وزارة الخارجية، والقنصلية العامة فى الرياض، من أجل مساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم المتأخرة. يأتى ذلك فى إطار متابعة وزارة الخارجية لمصالح المواطنين المصريين فى الخارج.

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