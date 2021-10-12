إزالة 62 حالة تعد على أملاك الدولة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملات إزالة المبانى والأسوار المخالفة التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات تقنين.
وأسفرت الحملات التى تأتى تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة عن تنفيذ 50 قرار إزالة على ترعة النصر، و3 قرارات على الوصلة المغذية لترعة بهيج، بمركز ومدينة برج العرب، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفى السياق ذاته، نفذت أحياء "شرق، العامرية ثان، الجمرك، وسط"، حملات استهدفت إيقاف أعمال البناء المخالف بمناطق متفرقة منها، تمكنت خلالها من ضبط 9 حالات جرى التعامل معها.
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