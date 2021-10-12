وزير القوى العاملة: فلسفة مشروع قانون العمل الجديد تقوم على مبدأ العدالة

جدة - نرمين السيد - عقدت اليوم، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعا برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلى وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والعدل والمالية.





وأكد وزير القوى العاملة، أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة، موضحاً أنه تم عمل حوار مجتمعى مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعى يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية. ومن جانبه أشاد المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة بمشروع القانون، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الايجابية التى شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية وأن يكون صالحا للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفى للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.

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