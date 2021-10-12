رسالة شكر وتقدير من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية للرئيس عبد...

أكد منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، تميز مستوى الخدمة الطبية وكفاءة الرعاية الطبية والعلاجية بأعلى مستويات الجودة العالمية، داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية،جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور علي الزناتي وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، للمنشآت الطبية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

حيث استطلع الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ردود أفعال المواطنين بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، وذلك فيما يخص مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، للوقوف على مدى رضاؤهم عن الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث أثنى المنتفعين على جودة الخدمة الطبية، موجهين كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الإصلاح الصحي في مصر، لتحقيقه حلم المصريين في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة بدون تمييز لكل المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ووجه وزير الصحة الليبي، التحية والتقدير لمصر وقيادتها السياسية، مشيرًا إلي أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر، معربًا عن فخره بما شاهده من مستوى التجهيزات العالمية والأجنحة الفندقية المميزة ومنظومة الميكنة وآليات التحول الرقمي المستخدمة، للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية المميزة.

جاء ذلك، خلال زيارة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور علي الزناتي وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، ومركز صحة أسرة الشهداء، بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.