إشادة وزير الصحة الليبي بالإنجاز الذي حققته مصر في مجال التغطية الصحية...

أشاد الدكتور علي الزناتي وزير الصحة الليبي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بجودة ودقة التخطيط الصحي لمشروع التأمين الصحي الشامل، واحترافية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الشامل، جاء خلال الزيارة التي قام بها، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والتي رافقه خلالها الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

كما أشاد وزير الصحة الليبي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بمستوى الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك دون أدنى تكلفة على كاهل المواطن المصري، فالتكلفة في أكبر التدخلات الجراحية ضمن التغطية الصحية الشاملة لا تتخطى 300جنيه نسبة مساهمة، فيما أثنى على بمستوى التجهيزات الإنشائية والطبية داخل كافة المنشآت التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المحدثة وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية، جاء ذلك خلال زيارته لمركز 30يونيو للكلى والمسالك البولية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتفقده لأجهزة الغسيل الكلوي الجاف وأجهزة الضغط المنخفض للغسيل الكلوي.

وأكد الدكتور علي الزناتي وزير الصحة الليبي، شعوره الدائم بأنه ليس ضيفًا في مصر بل مضيف، فمصر دائمًا مصدر للأمن والأمان والسلام، وخير داعم لدولة ليبيا، لذلك توجب علينا رؤية ما تم إنجازه، علي أرض مصر الحبيبة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من تلك التجربة وتطبيقها في دولتنا دولة "ليبيا"،وقال : "ستظل مصرًا منارة للعلم والتقدم والرقي، ونحن تعلمنا مختلف الفنون والدراسات علي يد أساتذة وأطباء مصريين ذوي خبرة وكفاءة ومهارة كبيرة في الأداء، ونحن هنا اليوم لدراسة ونقل الخبرات المصرية في تطبيق منظومة التطبيق الصحي الشامل".

وأثنى الدكتور علي الزناتي، على تطبيق منظومة الميكنة وآليات التحول الرقمي، والمعايير القومية الموحدة لقياس جودة تقديم الخدمة، معربًا عن فخره لمنظومة طب الأسرة، التي تعد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، فطبيب الأسرة يقدم 80%من الاحتياجات الصحية للفرد، داخل وحدات الرعاية الأولية، بما يضمن تقديم الخدمة الصحية بكل سهولة ويسر للمنتفع بالمنظومة الجديدة.

أما فيما يخص ثقافة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالارتقاء بمستوى ومهارات الفريق الطبي من العاملين ، فقد أثنى وزير الصحة الليبي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وهو ما يعكس رضاء العاملين والمتعاملين عن مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ومن جانبه، أبدى الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن اعتزازه بهذه الإشادة التي تعكس الإنجازات التي تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن لدينا العديد من الخبرات في بناء الأنظمة الطبية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحي التي يمكننا نقلها لدعم اشقاؤنا، في ضوء حرص القيادة السياسية ووزيرة الصحة والسكان على تقديم كل سبل الدعم والتعاون، ونقل تجربة مصر في التغطية الصحية الشاملة.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور علي الزناتي وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد المرافق لهم، تفقدوا مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، ومركز صحة أسرة الشهداء، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

ضم وفد الصحة الليبي، كلًا من المهندس سعيد الدرسي، مدير مكتب وزير الصحة الليبي، الدكتور سعد الدين المسماري، مستشار الوزير، المهندس سامي الشعافي، مدير إدارة المشروعات، الدكتور طارق الغوج، مدير إدارة التفتيش، أ. عبدالفتاح النكيب، مدير الإدارة القانونية، أ. الصديق السائح، مدير التعاون الدولي، أعضاء إدارة الإعلام " د.سناء الزائدي، أ. أسماء الشكيوي، أ. علاء الفرجاني"، أ. أم الخير الباروني، إدارة التعاون الدولي، أ. مفيدة طنيش، مدير إدارة الموارد البشرية، وبحضور الدكتور عمر طوير، الملحق الصحي بالقاهرة.

فيما ضم وفد الهيئة، الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور عادل تعيلب، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن العشماوي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور شريف لاشين المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الفندقية وشئون مقرات الهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين الخبير الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية، والدكتور محمود الديب مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة، والعميد طارق القاضى ممثل عن مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتورة مروة طه مدير إدارة الجودة ومكافحة العدوى، والدكتور قطب السيد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.