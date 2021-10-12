متروالأنفاق : إنتهاء أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط...

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم الإنتهاء من أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول وعودة مواعيد القطارات بمحطة المرج الجديدة إلى طبيعتها من ٥.١٥ صباحا .

حيث أوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخط الأول والثانى طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة ١١:٣٥ م .

وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥ م .