إطلاق رابط خدمة حجز موعد في السفارة المصرية egyconskwt.com في دولة الكويت.. تعرف على الخطوات كاملة

نظام مواعيد مرن تطلقه السفارة المصرية بالكويت تسهيلاً للمواطنين في طلب مواعيدهم إلكترونيا من المنزل في إطار تقديم موقع السفارة بخدمات جديدة وشكل جديد، يمكن للسادة المواطنين داخل دولة الكويت الاستفادة من نظام الحجوزات المسبقة للحصول على موعد لزيارة السفارة بكل بساطة بعيداً عن التزاحم وأجواء فيروس كورونا المميت، ويأتي خدمة المواعيد ضمن الخدمات الالكترونية التي تقدمها والتي تسمح بالاستفادة من الخدمات القنصلية بشرط الحضور بالموعد المحدد والتي سيساهم نظام المواعيد في سرعة إنجاز الخدمات والتعاملات من قبل الموظفين وهي مختلفة مثل إصدار الجوازات وتسجيل المواليد لذلك تشكل خدمة الجزء جزءا من التحولات الرقمية لفائدة إدارة الحجوزات.

السفارة المصرية في الكويت

أعلنت السفارة المصرية الكويت تحديث موقع السفارة الخاص بها وإطلاق نظام حجز جديد- حيث أنه مُصمم لسهولة التعامل مع كافة الخدمات لاسيما الحجر قبل زيارة السفارة من جميع المواطنين، إذ أن مباشرة الدخول الى واجهة المواعيد وطلب حجز من قبل الأشخاص هي كما كانت تتم بنفس الطريقة. يشكل الحصول على باركود حجز السفارة والقنصلية المصرية بالكويت أحد أهم الخدمات للجالية المصرية في الوقت الحالي. وفي السطور الآتية يتم رصد الخطوات المتبعة للحجر الالكتروني المسبق قبل مراجعة السفارة المصرية 2021.

أول خطوة هي الدخول الى موقع السفارة المصرية في دولة الكويت ثم النقر على حجز موعد

يقوم السيد المواطن بإدخال الاسم الشخص كاملاً

يقوم السيد المواطن بإدخال الرقم المدني الكويتي

يقوم السيد المواطن بإدخال رقم الهاتف الخاص به

يقوم السيد المواطن بتحديد نوع الخدمة المراد الحصول عليها من السفارة

ينتقل المستخدم الى حقل التزويد بالبريد الإلكتروني

إجراء قبل الأخير، اختيار اليوم /ميعاد الموعد الملائم للقدوم الى مبنى القنصلية ثم النقر على أيقونة تسجيل

بعد الحصول على باركود الزيارة يرجى الاحتفاظ على الهاتف أو التقاط صورة شاشة.

لصالح راحة المواطنين وفرت قنصلية جمهورية مصر العربية رابطاً مباشراً لحجز موعد السفارة المصرية الكويت وهو ضمن روابط موقع السفارة المخصص لتسجيل الدخول بغرض إنشاء حجز مسبق.