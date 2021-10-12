/655715/بالصور-وصول-حسام-غالي-وأحمد-حسن-وعماد-متعب-لقرعة-موسم-الدوري-الجديد

وصل منذ قليل الثنائي النائب ولاعب الأهلي السابق حسام غالي، وأحمد حسن، ، لإقامة مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز ٢٠٢١_٢٠٢٢ بحضور مندوبي الأندية والمكتب التنفيذي لرابطة الاندية المحترف، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويرصد دوت الخليج الصور:

ومن المقرر أن تجرى مراسم سحب القرعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى، كما تم إسناد تنظيم الحفل لإحدى الشركات المتخصصة والتى سبق لها العمل فى بطولة أمم إفريقيا 2019 بالقاهرة حتى يخرج الحفل بشكل يليق بالكرة المصرية.

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.

وواصل: “شكل الدورى من دور واحد ليس جديد ولكنه متبع في أوروبا والدورى البلجيكى يلعب بهذا الشكل، وهذا لا يعنى أننا سنتبعه باستمرار ولكن فقط لو تم تطبيقه سيكون لموسم واحد استثنائى لنعود بعده إلى الشكل الطبيعى للدورى”.

شكل الدوري في دور المجموعتين

أكمل: “دورى المجموعتين من وجهة نظرى سئ وغير عادل ولا يخرج بطولة قوية ولا نستطيع تحديد مجموعتين متكافئتين، ولكن الدور الواحد أكثر عدالة، وسنتخذ القرار الذى سيكون عليه إجماع الأندية، لأن الدورى الطبيعى إذا تم تطبيقه سينتهى في 30 أغسطس وسيكون الموسم مضغوط، وهدفنا وضع جدول ثابت لا يتغير”.

كأس الرابطة

وعن كأس الرابطة قال دياب: “شرحنا اقتراح كأس الرابطة، هى بطولة موجودة في كل العالم، واخترنا توقيتها لظروف الموسم المقبل، ولكن بعد ذلك سنضع لها توقيت آخر وثابت، اخترنا هذا التوقيت في الموسم المقبل لأن الكرة ستتوقف في مصر 45 يوم بسبب مشاركة مصر في أمم أفريقيا، وطوال هذه الفترة تمنح الأندية لاعبيها راحة وتبدأ فترة إعداد جديدة، ولذلك فكرنا في استغلال هذه الفترة حتى نواصل لعب الكرة، ولكن في الموسم بعد القادم سيكون هناك موعد ثابت لكأس الرابطة”.