/655716/أغنية-انت-الحظ-لـ-عمرو-دياب-تحتل-تريند-يوتيوب-عالميا

يواصل الهضبة تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «عيشني» والتي كانت أخرهم بعنوان «انت الحظ» التي تصدرت محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليج يرصد نجاحات أغنية «انت الحظ» لـ عمرو دياب

واستطاع عمرو دياب أن يحتل تريند رقم 13 عالميا عبر موقع يوتيوب بأغنية «انت الحظ» ، بعد فترة وجيزة من طرح العمل لما يتخطى الـ 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية أنت الحظ

وتقول كلمات الأغنية : "عارف أنت الحظ ب عينه كان وشِك حلو عليا.. كُل اللى الناس شايفينوا مايجيش واحد ف الميه.. م اللى انا لسه ماقولتهوش أنا لو تبقى معايا.. بيترج القلب ويِتهز أنا لو تاخُد عين.. يانور عينى عينى ما تتعز أنا خايف ياحبيبى.. من عين اللى يخاف واللى يِجز اهو إنت الحظ ياحظ.. أنت الفرحة اللى فى بالى والدُنيا اللى إتمنيتها.. بطلت أسرح ب خيالى ما خلاص أحلامى لقيتها وباعيش اللى ماعيشتهوش".

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بالإمارات

هذا وتصدرت أغنية «رايقة» التي طرحها منذ أيام تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “شوفي إزاي جميلة وأنت كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها، وأنا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي، عليكي لايقة عليكي لايقة، آه يا نور حياتي مفيكيش غلطة، والضحكة الحلوة ديا قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي، وعاملة قلق للحلوين.

ألبوم عيشني لعمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.