بعنوان «ملكة الحلوين»..أبو يطرح أحدث أعماله الغنائية عبر يوتيوب

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دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية ملكة الحلوين لأبو

أغنية ملكة الحلوين لـ أبو

وتُعد أغنية أغنية ملكة الحلوين، ثالث أغنيات ألبومه الجديد، آن الأوان، حيث قرر أبو، أن يطرح أغنياته ضمن خطة جديدة، تتمثل في طرح أغنية جديدة كل فترة، وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع مينو.

وتقول كلمات الأغنية: “ياه على سحرها، يتول الفايقين، فيه صدف سعرها، يسوى بالملايين، البشر يختفوا، و اللي جوه العين، احلى واحده شافتها عيوني، ملكة الحلوين، عمري في يوم ما اتخيلها، حلوه لدرجه مين يستحملها، احلي بالأدله، يمكن من ميت سندريلا، يا حسن حظه اللي قابلها قالوا السكه صعبه مش هتطولها، هما يقولوا عادي و انا هوصلها، واللي زاد و غطى، قلبي حس بنار و شطه، دي مافيش و لا فى نص جمالها”.

أغنية أن الأوان

ومزج أبو بأغنية اأن الأون التي طرحها مؤخرا بين اللهجة العامية واللغة العربية الفصحى، في رسالة تُعبر عن الحيرة من تصرفات محبوبـ، وهي من كلمات كوثر حجازي ألحان وتوزيع مينو ومن إنتاج "أبو ميوزيك" وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"

تقول كلمات أغنية أن الأوان: “في هواه صبرت صبرًا قد عانيت وذُقت حبًا.. جيت أقوله تمادي بُعدا كل حاجه وأخدها افش.. كيف لي واحتار دليلي.. كتر عنده هد حيلي.. وفي بعاده اه يا ويلي كل فكري بيبقي وش.. في هواه صبرت صبرًا ذقت كاس المر طوعا.. رغم أني بحبه جدًا إلا إن حبه هش.. حاسس إني في مالطه بادن أجي احايله يصد صدًا، ألف مرة جرحني عمدًا واما أحايله ميتحايلش، آه ياليلي وآه ياعين، من عمايله بقول يا ويلي، روح ياليل خليه يجيلي، قد فتني من زمان، يا حبال الوصل زيدي، مغرمًا وده مش بايدي، عاشقًا لهواك يا سيدي، ليه نداري آن الآوان”.

أخر أعمال أبو الغنائية

الجدير بالكر أن آخر الأغاني التي قدمها المطرب أبو، قبل ألبومه الجديد، أغنية ملك الفبركة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عقب طرحها على موقع يوتيوب، ومن كلمات محمد صلاح، وألحان مينو.