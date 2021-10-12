معلومات الوزراء: ارتفاع وعى المصريين بمنصة مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا للرأى حول مدى علم المصريين بمنصة مصر الرقمية، والخدمات الحكومية التى تقدمها للمواطنين بشكل إلكترونى، وذلك خلال شهرى أبريل وسبتمبر الماضيين.





أظهرت النتائج ارتفاع نسبة وعى المصريين بالمنصة، خلال الاستطلاع الأخير فى شهر سبتمبر، وبلغت نسبة المواطنين الذين هم على علم بالمنصة وخدماتها 35.7% خلال استطلاع سبتمبر، فى مقابل 21.2% خلال استطلاع شهر أبريل، بارتفاع قدره 15 نقطة مئوية.

وقد جاءت خدمات إضافة المواليد على البطاقة التموينية، أو استخراج بدل فاقد لها، وخدمة استخراج شهادات الميلاد، واستخراج بطاقات الرقم القومى فى مقدمة الخدمات التى حاول المواطنون الحصول عليها من خلال المنصة.

الجدير بالذكر، أن منصة مصر الرقمية تمثل رؤية وخطة شاملة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى، حيث تعمل المنصة على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول عليها بمختلف أنواعها، وقد تم إطلاقها فى عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل المستمر على اتباع المستوى الدولى للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمى.