فيلم وثائقى عن تاريخ الدورى المصرى فى مراسم قرعة النسخة الجديدة

شهدت مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز، عرض فيلما وثائقيا لبطولة الدورى فى بداية القرعة عن تاريخ البطولة ونجومها. ويظهر فى الفيديو مقاطع ولقطات من مباريات النسخ السابقة للبطولة المحلية.

وأعلنت رابطة الأندية، رسميا انطلاق الدورى المصرى الممتاز الجديد يوم 25 أكتوبر الجارى رسميا، وذلك على هامش مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021-2022 بحضور مندوبى الأندية والمكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة.

ويحمل الزمالك، لقب الدورى المصرى الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصرى، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه.

وكشف ثروت سويلم المتحدث الرسمى باسم رابطة الأندية، أنه تقرر سحب قرعة مسابقة الدورى العام الجديد فى الثانية ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الكورنيش بالقاهرة.

وقال سويلم إنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى لحضور حفل سحب القرعة، كما تم إسناد تنظيم الحفل لإحدى الشركات المتخصصة والتى سبق لها العمل فى بطولة أمم افريقيا 2019 بالقاهرة حتى يخرج الحفل بشكل يليق بالكرة المصرية.