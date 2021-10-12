الأهلى يلاقى الزمالك فى الأسبوع الثالث للدورى والجولة 20 تشهد صدام الدور الثانى

أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة، ويواجه الأهلى نظيره الأسماعيلى بينما يلاقى الزمالك نظيره إنبى وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الأول للمسابقة.

ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلي والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.

وأبرم الأهلى 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي والذى أعاره لفيوتشر إف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير في الدوري بالموسم الماضى حتى حُسم في الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضي.

وتكتظ البطولة المصرية باللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، وليس أدل على ذلك من أنها جذبت بيرسي تاو من الدوري الإنجليزي مباشرةً ليلعب في الأهلي بالموسم الجديد.