جدول مباريات الأهلى فى الدورى بالموسم الجديد

يستهل الأهلي مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة فريق الإسماعيلى في الجولة الأولى من المسابقة في البطولة التي تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بينما أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة بينما يواجه المارد الأحمر نظيره بيراميدز فى الجولة الثامنة للدوري.

الجولة الأولى : الإسماعيلي × الأهلي

الجولة الثانية : الأهلي × البنك الأهلي

الجولة الثالثة : الزمالك × الأهلي

الجولة الرابعة : الأهلي × المقاولون العرب

الجولة الخامسة : غزل المحلة × الأهلي

الجولة السادسة : الأهلي × سموحة

الجولة السابعة : فيوتشر إف سي × الأهلي

الجولة الثامنة : الأهلي × بيراميدز

الجولة التاسعة : الجونة × الأهلي

الجولة العاشرة : الأهلي × مصر المقاصة

الجولة الحادية عشر : فاركو × الأهلي

الجولة الثانية عشر : الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الثالثة عشر : المصري × الأهلي

الجولة الرابعة عشر : الأهلي × الشرقية للدخان إيسترن كومباني

الجولة الخامسة عشر : إنبي × الأهلي

الجولة السادسة عشر : الأهلي × طلائع الجيش

الجولة السابعة عشر : سيراميكا × الأهلي

ويشارك في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هي: الاهلى والزمالك والإسماعيلي والمصري ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلي والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندري وفاركو وسيراميكا.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي والذى أعاره لفيوتشر إف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير في الدوري بالموسم الماضى حتى حُسم في الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضي.

وتكتظ البطولة المصرية باللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، وليس أدل على ذلك من أنها جذبت بيرسي تاو من الدوري الإنجليزي مباشرةً ليلعب في الأهلي بالموسم الجديد.