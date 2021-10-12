/655723/ميدو-يشارك-في-السخرية-علي-نادي-الزمالك-أثناء-إجراء-قرعة-الدوري-صور

انتهت مراسم قرعة الأسبوع الأول لموسم 2021/ 2022 للدوري المصري الممتاز، والتي شهدت على منافسات قوية بين بين الأندية الممتازة في بطولة الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك أحمد حسام ميدو في لقطة ساخرة حدث أثناء إجراء قرعة الدوري الممتاز حيث بدأت القرعة بتصنيف الأندية من رقم 1 إلي رقم17.

وقام حسام غالي بسحب كرة تصنيف رقم 1 بين الكرات السبعة عشر ثم جاء أحمد حسام ميدو ليسحب كرة النادي الذي سيتم تصنيفة بالرقم الأول.

وصادف أن تكون الكرة بها النادي الأهلي ليعلن أحمد حسام ميدو أن تصنيف الأهلي هو رقم1, ويصاحب إعلانة وصلة من الضحك بينة وبين حسام غالي وجميع الحضور.

مباراة الأهلي في الجولة الأولي

ومن المقرر أن يواجهة النادي الأهلي غريمة التقليدي الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالة من منافسات الدوري الممتاز.

فيما أسفرت قرعة الدورى الممتاز في الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة، ويواجه الأهلى نظيره الأسماعيلى بينما يلاقى الزمالك نظيره إنبى وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الأول للمسابقة.

أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن العمل متصل من قبل أعضاء الرابطة، منذ بداية تفعيل الرابطة قبل 20 يوم.

وقال: "أشكر شبكة قنوات أو تايم سبورت، على ما تقدمة وما ستقدمة في الفترة المقبلة لبث الدوري بجودة أتش دي".

وأضاف: "أتفضل بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات العسكرية، ووزارة الداخلية".

وزاد: "لأول مرة تبث مباريات الدوري الممتاز، بجودة "اتش دي" وبجانب عشرة كاميرات في المباراة".

واختتم: "سيكون هناك في كل مباراة مع انطلاقة الدوري، حضور جماهيري يصل لألف متفرج".

النائب أحمد دياب عن شكل الدوري

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.